A I Liga italiana de futebol, a Serie A, pode acabar sem um campeão na época 2019/2020, se houver nova interrupção por causa da pandemia da covid-19, confirmou esta segunda-feira a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

O organismo presidido por Gabriele Gravina aprovou, esta manhã, planos para o final da época, que podem ter vários cenários, caso não seja possível acabar os jogos previstos no calendário até 20 de agosto. As propostas foram aprovadas pela maioria (18 votos), contra três de representantes de clubes do principal campeonato.

Uma delas é a possibilidade de não haver atribuição de título de campeão na Serie A, nem descidas de divisão, caso não seja possível, de qualquer forma, acabar a prova desportivamente em campo.

Há a possibilidade de utilizar um algoritmo para determinar a classificação final se os jogos não puderem ser realizados devido a restrições temporais ou de agravamento da pandemia, não podendo haver campeão, a não ser que o algoritmo possa ser suficientemente preciso para calcular o provável vencedor.

A contagem da pontuação final de cada equipa vai ser calculada, nesse cenário, com base na média de pontos nos jogos em casa e fora, multiplicada pelo número restante de jogos em casa e fora, somando isso aos pontos já somados.

Outra hipótese é a realização de play-offs curtos, a definir pelo Conselho Federal da FIGC: esta opção fica em aberto até 10 de julho, mediante a perceção da possibilidade, ou não, de terminar as jornadas em falta, se as ligas não forem reiniciadas, como já foi anunciado, a 20 de junho.

A FIGC informou também que se uma equipa violar o rigoroso protocolo médico estabelecido para retomar a competição, vai sofrer sanções, que podem ir até à exclusão do campeonato, em função da gravidade.

Apenas retomam as duas principais ligas, a Serie A e a Serie B. A principal liga feminina foi cancelada e foram também dadas por concluídas a Serie C e D, os terceiro e quarto escalões do futebol transalpino.

Foram decididas as promoções de Monza, Vicenza e Reggina à segunda liga e a descida de Gozzano, Rimini e Rieti à quarta divisão.