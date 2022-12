Terminado o Campeonato do Mundo, o regresso das competições de clubes está em contagem decrescente. Em Inglaterra, os oitavos de final da Taça da Liga terão um Manchester City-Liverpool como «prato forte» neste regresso à competição.

Na antevisão do embate, o treinador do citizens, Pep Guardiola, aproveitou a oportunidade para felicitar a seleção argentina, nomeadamente o seu pupilo Julián Álvarez, assim como Nicolas Otamendi e Lionel Messi, que trabalharam anteriormente com o técnico catalão.

«Estamos muito felizes, parabéns para o Julián Alvarez, para o Nico Otamendi – o jogador do Benfica representou os citizens entre 2015 e 2020 - também para o Messi, a título pessoal. Estamos muito satisfeitos pelo Julián e por termos um campeão Mundial na nossa equipa», afirmou Guardiola.

Na opinião do treinador de 51 anos este triunfo da albiceleste, veio apenas confirmar o estatuto do astro argentino, que venceu tudo o que havia para ganhar, quer coletivamente, quer individualmente.

«Ninguém pode duvidar que ele [Messi] é um dos maiores jogadores de sempre. Mesmo que não tivesse vencido o Mundial, a minha opinião sobre ele não mudaria, mas é o capítulo que faltava na sua carreira incrível», explicou.