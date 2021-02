Mezut Özil somou os primeiros minutos com a camisola do Fenerbahçe na vitória da equipa de Istambul na visita ao campo do Hatayspor (2-1), onde joga o ex-sportinguista Rúben Ribeiro.

O internacional alemão, que rescindiu com o Arsenal, começou o jogo no banco de suplentes, mas foi chamado à contenda aos 77 minutos, quando o Fenerbahçe já vencia por 1-0, com um golo de Mame Baba Thiam (26m).

Três minutos depois, a equipa da capital ampliou a vantagem, com um autogolo de Jean-Claude Billong, antes da equipa da casa reduzir a diferença, já em tempo de compensação, por Aaron Salem Boupendza.

Ruben Ribeiro foi titular no Hatayspor e viu um cartão amarelo aos 50 minutos.

O Fenerbahçe lidera a liga turca, com 48 pontos, mais três do que o Galatasaray e mais quatro do que o Besiktas.