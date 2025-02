Depois de três vitórias nos últimos três jogos, o Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, voltou a ter em Old Trafford um pesadelo na tarde deste domingo, quando vinha de uma boa fase: um bis de Jean-Philippe Mateta deu a vitória ao Crystal Palace, por 2-0, na 24.ª jornada da Premier League.

Além da derrota, o jogo ficou ainda marcado, pela negativa, pela saída por lesão de Lisandro Martínez, com suspeitas de que seja um problema grave, no joelho esquerdo, ainda que esteja por confirmar. Saiu de maca, com a perna esquerda imobilizada e em lágrimas.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Manchester United, que teve os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, ficou em desvantagem aos 64 minutos. Na sequência de um livre batido por Eberechi Eze para a área, Maxence Lacroix ganhou de cabeça na área, a bola foi ao ferro e Mateta, na sobra, bateu André Onana para fazer o primeiro golo dos visitantes.

Aos 89 minutos, o franco-congolês assinou o seu 13.º golo esta época, com um remate de pé direito perante Onana, após passe de Daniel Muñoz.

Pouco antes, aos 76 minutos, Lisandro Martínez ficou com a perna esquerda presa num duelo em velocidade com Ismaila Sarr e ficou caído no relvado, com muitas queixas. Foi assistido cerca de seis minutos e retirado de maca, num momento que gerou muita preocupação em Old Trafford.

O United vê findada a melhor sequência de resultados com Amorim ao leme e é precisamente ultrapassado pelo Crystal Palace, que subiu ao 12.º lugar, com 30 pontos. A formação de Manchester cai para o 13.º lugar, mantendo os 29 pontos. Leva já 11 derrotas em 24 jornadas no campeonato.

Tottenham põe fim a sete jornadas sem vitórias

À mesma hora, o Tottenham, que tal como o Manchester United tem sido destaque pela negativa nesta Premier League, conseguiu vencer na visita ao Brentford, por 2-0. Um autogolo de Vitaly Janelt (29m) e um golo de Pape Sarr (87m) deram a vitória à equipa treinada por Ange Postecoglou.

O Tottenham respira um pouco melhor, tendo posto fim a sete jornadas seguidas sem qualquer vitória: nos últimos 21 pontos possíveis, tinha somado apenas um. Na classificação, soma agora 27 pontos, no 14.º lugar, logo atrás do Manchester United… equipa que recebe na próxima jornada.