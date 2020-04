O presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, afirmou que há a possibilidade de regresso da Libertadores e da Taça Sul-Americana, mas teme que apenas com jogos à porta fechada.



«A Libertadores pode recomeçar quando os campeonatos locais recomeçarem, embora a questão de transporte também seja importante, tendo em vista que a maioria dos países fechou suas fronteiras. Acho que as coisas voltarão ao normal, mas isso vai demorar. E é claro que quero ver os estádios cheios, mas se a maneira de recuperar o futebol é jogar sem adeptos, é assim que vamos jogar», afirmou, em entrevista à Reuters.



Tanto Libertadores como Taça Sul-Americana estão paradas desde março devido à pandemia do coronavírus e o responsável máximo pelo futebol sul-americano ainda não pensa num cenário pós-pandemia. «Acho difícil fazer qualquer análise porque, no momento, ainda estamos chocados», disse por último.