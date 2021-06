Não está a correr nada bem a preparação da Escócia para o Euro 2020. Depois do médio John Fleck ter testado positivo ao novo coronavírus, os escoceses viram-se forçados a abdicar de mais seis jogadores para o particular com os Países Baixos, a disputar no Algarve.

Che Adams, Nathan Patterson, Stephen O’Donnell, David Marshall, John McGinn e Grant Hanley tiveram contacto próximo com Fleck e ficaram, por precaução, em Espanha, onde a seleção escocesa está a estagiar.

A Escócia integra o grupo D do Euro 2020, com Inglaterra, Croácia e República Checa.