Raphael Varane vai estar afastado dos relvados durante um mês, informou o Manchester United.



O internacional francês lesinou-se ainda aos 38 minutos da primeira parte na visita dos red devils a Bergamo. Depois de ter sido reavaliado, o clube inglês informou que o defesa de 28 anos sofreu uma lesão muscular numa coxa.



Espera-se assim que Varane falhe o dérbi de Manchester com o City, o jogo em casa do Watford, a viagem ao terreno do Villarreal e a deslocação a Stamford Bridge.