É oficial: a Ligue 1 vai passar de vinte para dezoito clubes. A medida, aprovada por todos os clubes à exceção do Metz, entrará em vigor a partir da época 2023/24.

Esta medida destina-se a combater os graves efeitos da pandemia no futebol francês, acentuados com o ‘fiasco’ da venda dos direitos televisivos à Mediapro.

Para a época 2022/23, ficou acordado que descerão à Ligue 2 quatro equipas e só subirão duas ao escalão principal.

A II liga do futebol francês mantém-se, para já, com o mesmo formato. No entanto, abrir-se-á um período de reflexão para avaliar se o número de equipas da Ligue 2 também deverá ser reduzido.