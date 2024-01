Fernando Diniz já não é selecionador do Brasil. Um dia depois de regressar à liderança da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ednaldo Rodrigues decidiu afastar o técnico, que tinha contrato até ao próximo mês de junho.

Segundo a imprensa brasileira, como Fernando Diniz estava a acumular o cargo com a função de treinador do Fluminense, a decisão foi comunicada primeiro ao presidente do clube carioca, Mario Bittencourt, que depois informou o técnico.

Ednaldo Rodrigues também já falou com o técnico, a quem terá dito que procura um treinador que fique até ao próximo campeonato do mundo.

Diniz estava à frente da seleção ‘canarinha’ na condição de interino, já que a CBF esperava poder contar com Carlo Ancelotti no final da época, quando saísse do Real Madrid. O técnico italiano, de resto, já orientaria o ‘escrete’ na próxima edição da Copa América.

Ancelotti, contudo, renovou contrato com o clube espanhol, o que estragou esse plano.

José Mourinho já foi apontado como um possível alvo da CBF, mas o treinador português já esclareceu que não foi contactado.

Nesta altura, no Brasil, o nome de Dorival Júnior é apontado como provável sucessor de Fernando Diniz.

A CBF ainda não comunicou de forma oficial a saída de Fernando Diniz.

O treinador do Fluminense orientou a seleção em seis jogos, tendo vencido os dois primeiros, mas somado um empate e três derrotas nos quatro seguintes.

Ednaldo Rodrigues viu reconhecido o direito a retomar a presidência da CBF pelo Supremo Tribunal Federal e não demorou a operar mexidas no comando da seleção.

Agora, falta saber quem será o novo selecionador brasileiro.

Nas redes sociais, tal como sucedeu no passado, há um movimento de apoio a Abel ferreira, técnico português que voltou a ser campeão do Brasil com o Palmeiras e que tem mais um ano de contrato com o clube de São Paulo.