Jorge Luís Pinto, antigo selecionador da Colômbia, pode ter contribuído para o casamento entre Radamel Falcao e o FC Porto.

O avançado cafetero não confirmou esta versão com todas as letras, mas recordou, em entrevista ao programa ESPN FC, que o diretor desportivo do Werder Bremen chegou a viajar até ao Equador para o ver em ação em junho de 2008. Sem sucesso.

«Creio que aqueci 80 minutos nesse jogo. Ele foi até ao Equador e não nos viu. Depois ainda nos reunimos na Argentina, mas não aconteceu nada», recordou.

Fabián Vargas, que participou na conversa, também interessava ao clube alemão. E também ele, para tristeza do diretor desportivo, não saiu no banco de suplentes. «Nenhum de nós jogou. Depois encontrámo-lo no avião para a Argentina e ele contou-nos que tinha vindo da Alemanha para nos ver aos dois e que queria levar-nos para a mesma equipa.»

Sensivelmente um ano depois, Falcao transferiu-se do River Plate para o FC Porto, onde viria a ficar duas épocas antes de ser vendido ao Atlético Madrid: fez parte do plantel liderado por André Villas-Boas que venceu a Supertaça, a Liga, a Taça de Portugal e a Liga Europa em apenas uma época.