O futebolista colombiano Mateus Uribe é reforço do Al Sadd, oficializou o clube do Qatar, na tarde desta segunda-feira.

O médio deixa o FC Porto em fim de contrato e assina por três anos com o emblema árabe, isto é, até 2026.

«Al Sadd contrata o jogador colombiano Mateus Uribe por três anos a partir da temporada 2023/24», pode ler-se, na nota oficial do Al Sadd, através da rede social Twitter.

No domingo, após a conquista da Taça de Portugal ante o Sporting de Braga, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, confirmou que o colombiano estava de saída dos azuis e brancos, com uma proposta árabe.

O jogador de 32 anos termina uma ligação de quatro temporadas ao FC Porto, clube pelo qual venceu duas Ligas, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

O internacional pela Colômbia teve, em 2022/23, a época com mais jogos pelo FC Porto, 51. Marcou cinco golos, tantos quantos em 2020/21.

No total, Uribe representou o FC Porto em 176 ocasiões e fez 15 golos.

Depois de Deportivo Español (Argentina), Envigado, Tolima e Atlético Nacional na Colômbia, América (México) e FC Porto, Uribe parte para o seu sétimo clube como sénior.