O jogo foi de sentido único, mas a Juventus só na segunda parte foi capaz de bater o experiente Salvatore Sirigu, guarda-redes do Génova. E em grande estilo.



Aos 54 minutos, Juan Cuadrado teve um momento de inspiração e fez um golo de canto direto. Um «golo olímpico», como se diz no futebol. Sirigu esticou-se todo, mas a bola levava uma trajetória ingrata.



Aos 82, Paulo Dybala acabou com as poucas dúvidas que restavam. O argentino teve uma receção perfeita e um remate do mesmo nível. 2-0 em Turim, com o Génova de Andriy Shevchenko a demonstrar demasiadas fragilidades.



O único momento negativo para a Vecchia Signora ocorreu no momento da saída de Álvaro Morata. O espanhol não reagiu bem à substituição e discutiu com Massimiliano Allegri. Dispensável.



VÍDEO: o «golo olímpico» de Juan Cuadrado