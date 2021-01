No espaço de poucas semanas, Messi e Ronaldo bateram recordes de golos de Pelé. O argentino no que diz respeito aos golos por um mesmo clube e o português no número de golos em jogos oficiais.

No seguimento, quer nas redes sociais, quer em alguns órgãos de comunicação social, começou a circular a informação de que a glória brasileira teria atualizado a biografia no Instagram, alegadamente, acrescentando uma linha em que se lia: «melhor marcador de todos os tempos – (1.283 golos)».

Ora, nesta quarta-feira, Pelé utilizou as redes sociais para negar ter alterado a bio, defendendo que «nada deveria distrair-nos das conquistas incríveis» de Messi e Ronaldo.

«Eu fui acusado por parte da imprensa de ter mudado a bio do meu Instagram, para ofuscar essas grandes estrelas que estão quebrando meus recordes. O texto da bio sempre foi o mesmo, desde que entrei na plataforma. Nada disso deveria nos distrair das suas conquistas incríveis», escreveu Pelé no Twitter.