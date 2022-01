O Tottenham lamentou esta quinta-feira os cânticos homofóbicos entoados pelos próprios adeptos durante o jogo com o rival londrino Chelsea.

«O clube está extremamente desapontado com os cânticos homofóbicos das nossas seções de apoio em Stamford Bridge», escreveu o clube numa nota publicada no sítio oficial Internet, onde pode ainda ler-se que «não há lugar para discriminação no Tottenham Hotspur».

Fonte do Chelsea, citada pelo The Athletic, também condenou esta atitude: « É lamentável que cânticos discriminatórios como estes ainda sejam ouvidos nos estádios».

O jogo desta quarta-feira, relativo à primeira mão das meias-finais da Taça da Liga Inglesa, terminou com vitória do Chelsea, por 2-0.