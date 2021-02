O Villarreal teve a vitória na mão em Elche, mas uma segunda parte desinspirada obrigou o Submarino Amarelo a deixar dois pontos na casa adversária. Gerard Moreno voltou e marcou dois golos pelo Villarreal, ambos na primeira parte.



No segundo tempo, e a perder por duas bolas, o aflito Elche arriscou e foi premiado com um ponto. Guido Carrillo e Boyé marcaram os golos do Elche, que ainda assim continuará na zona de despromoção da liga espanhola.



CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA