O Nápoles de Mário Rui foi a Veneza bater a equipa de Nani por 2-0 e, desta forma, regressa à luta pelo título em Itália, ficando apenas a um ponto do líder Inter que vai receber no próximo sábado no Estádio Diego Armando Maradona.

A equipa do sul de Itália tirou, assim, máximo proveito do desaire do líder, na véspera, diante do vizinho Milan, para cortar a distância para apenas um ponto na classificação. Com Mário Rui a titular no lado esquerdo da defesa, a equipa comandada por Luciano Spalletti contou com um inspirado Victor Osimhen para quebrar a resistência da equipa da casa, no início da segunda parte.

O Veneza ainda esboçou uma reação, com Nani sobre a esquerda do ataque, mas os napolitanos acabaram por confirmar o importante triunfo, já em tempo de compensação, com um golo de Petagna. Ainda antes deste segundo golo, mas já depois dos noventa, Tyronne Ebuehi foi expulso, com o VAR a mudar a cor do cartão de amarelo para vermelho, depois de uma entrada dura sobre Dries Mertens.

O Nápoles fica, assim, a apenas um ponto do líder Inter que conta com um jogo em atraso, mas que pode perder o estatuto de líder já no próximo sábado quando visitar o antigo San Paolo.

Na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, a Atalanta marcou passo, com uma derrota, em casa, diante do Cagliari, com os visitantes a construírem a vantagem com um bis de Pereiro (50 e 68m). A equipa de Bérgamo, reduzida a dez por expulsão de Musso (53m), não conseguiu melhor do que reduzir a diferença por Palomino (64m).

Entretanto, também este domingo, a Sampdória goleou o Sassuolo por 4-0, depois de uma entrada forte no jogo, com golos de Caputo (5m) e Sensi (7m). Já na segunda parte, Conti (63m) e Candevra (90m, gp) aumentaram a vantagem da equipa de Génova.

Uma referência ainda para o empate, sem golos, entre Bolonha e Empoli.

