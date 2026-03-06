A UEFA anunciou a sanção de um jogo de encerramento de um setor do Santiago Bernabéu e uma multa ao Real Madrid por «comportamento racista e/ou discriminatório dos seus adeptos» na receção ao Benfica, no dia 25 de fevereiro.

Esse encerramento, que afeta a parte de trás da tribuna sul, fica suspenso, ou seja, será cumprido em caso de reincidência. É um procedimento habitual nas sanções da UEFA.

Ainda assim, o clube espanhol é multado em 15 mil euros. A UEFA não esclarece o motivo, mas deduz-se que seja a saudação nazi promovida por um adepto, que entretanto foi expulso de sócio pelo próprio clube.

O adepto nem chegou a ver o encontro - os responsáveis do clube madrileno identificaram-no e convidaram-no a abandonar o estádio. O adepto rejeitou, depois do jogo, ter uma ideologia nazi.

[Notícia atualizada às 11h14]