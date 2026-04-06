OFICIAL: Dorival Júnior deixa comando do Corinthians
Depois de sete jornadas sem vencer
Dorival Júnior já não é treinador do Corinthians. O clube confirmou a saída do treinador de 63 anos, na madrugada desta segunda-feira, pouco depois da derrota caseira por 1-0 ante o Internacional, em jogo da 10.ª jornada do Brasileirão.
«O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e da sua comissão técnica. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipa, como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treino desta segunda-feira (6) será comandado por William Batista, técnico do sub-20», refere o clube, em comunicado.
O antigo selecionador brasileiro assumiu o cargo do timão há quase um ano, tendo ficado no 13.º lugar do Brasileirão em 2025, mas conquistou o Paulistão bem como a Taça do Brasil.
Esta temporada, o Corinthians vai em sete jornadas seguidas sem vencer e é 16.º classificado, com dez pontos, dois de vantagem para a zona de descida, onde começa por surgir a Chapecoense, 17.º com oito pontos e um jogo a menos.
(Artigo atualizado às 9h16)