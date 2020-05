As competições de futebol profissional e amador vão continuar suspensas até 31 de julho, anunciou a primeira-ministra belga, Sophie Wilmès.



Tendo em conta a data estabelecida pelo UEFA para concluir as competições nacionais, início de agosto, esta medida pode ditar o final da Liga belga.



Sem confirmar o final da competição, a Liga belga emitiu um comunicado, referindo aceitar a decisão governativa e adiantando que vai reunir com os clubes a 15 de maio.



Recorde-se que inicialmente a Bélgica foi dos primeiros países a querer dar por terminado o campeonato. No entanto, recuou na decisão e acabou por adiar a intenção de concluir prematuramente a Liga.