A decisão é idêntica à que foi tomada em Portugal, pois dá por concluídas as competições não profissionais de futebol em Espanha, devido à pandemia de covid-19, com a Real Federação Espanhola (RFEF) a anunciar, em comunicado na sua página na internet, que não irão acontecer descidas na Segunda B e na Terceira divisões espanholas.



Quanto às subidas à II Liga e à II B, deverão ocorrer através de playoff em três eliminatórias, com um total de 14 equipas, que será realizado entre os quatro primeiros de cada série da competição. Os jogos vão decorrer, caso o plano seja aprovado pelas autoridades de saúde espanholas e a pandemia de covid-19 evolua de forma favorável, numa sede única e em sistema de concentração.



A decisão por este formato foi tomada de forma unânime numa reunião entre Luis Rubiales, presidente da RFEF, e as federações regionais, tendo ficado decidido que a Segunda B terá 100 equipas na próxima temporada, distribuídas por cinco grupos.



No futebol feminino a Primeira Divisão é dada por concluída sem despromoções e com o primeiro classificado e dominador da competição, o FC Barcelona, a sagrar-se campeão virtual.



No que respeita ao futsal, a RFEF decidiu que será igualmente jogada em sistema de playoff a decisão do título da Primeira Divisão, na qual o Movistar Inter, onde alinha o português Ricardinho, lidera com 56 pontos, mais 2 que o FC Barcelona, jogadas que estão 23 jornadas da fase regular. Os jogos decisivos irão decorrer igualmente em sede única e em formato de concentração, o mesmo acontecendo com o playoff de subida da Segunda para a Primeira Divisão.

A Real Federação Espanhola de Futebol decidiu ainda colocar em banho-maria a criação de uma nova categoria no futebol não profissional , que vários clubes pedem que seja formada, e que se irá designar Segunda Pro. O projeto fica adiado para a temporada de 2021/2022 com esta nova Segunda Pro a situar-se entre a Segunda Divisão A e a Segunda Divisão B e a contar com dois grupos de 20 equipas cada.



Em Espanha a covid-19 já provocou o contágio a um total de 250.561 pessoas. No país morrerem devido ao novo coronavírus 25.613 habitantes com 154.718 a recuperarem por completo da doença.