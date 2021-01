O antigo avançado Ruud Van Nistelrooy vai dar, a partir de 1 de julho, um novo passo na carreira de treinador. Aos 44 anos foi confirmado como o novo técnico da equipa B (Jong PSV), para 2021/2022.

Em comunicado, emitido na quarta-feira, o PSV refere que o clube e Van Nistelrooy, que sucede a Peter Uneken na equipa que está a disputar esta época a II Liga holandesa, ainda está a debater a duração do contrato.

Nistelrooy, que se notabilizou como goleador no Manchester United e depois no Real Madrid, está desde 2016 a trabalhar com os escalões mais jovens do PSV.