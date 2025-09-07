Emprestado pelo FC Porto, o português André Franco brilhou este domingo ao serviço do Chicago Fire e apontou duas assistências no segundo jogo pelos norte-americanos.

Na receção ao New England Revolution, o médio português apontou duas assistências, teve uma eficácia de passe de 92 por cento (60 em 65) e foi mesmo considerado o melhor jogador em campo.

Jonathan Bamba (2m), Philip Zinckernagel (10m) e Hugo Cuypers (68m) apontaram os golos da equipa de Chicago. O jovem Peyton Miller (78m) e Carles Gil (90+4m) reduziram, mas não evitaram a derrota.

O português foi titular e saiu aos 76 minutos. Após a partida, mostrou-se «motivado» com o novo clube: «Estou satisfeito por ter ajudado a equipa a conquistar uma vitória importante e motivado para continuar a trabalhar com o objetivo de corresponder às expectativas do clube e dos adeptos».