O bom arranque de Serie A do Torino está a ser posto em causa com os últimos resultados. Este sábado, na receção à Sampdoria, a equipa de Turim sofreu a quarta derrota consecutiva para o campeonato e quinta se incluírmos a eliminação frente ao AC Milan para a taça: 1-3.



O Torino até marcou primeiro, por Simone Verdi, mas os últimos 20 minutos da Samp foram tremendos. Três golos marcados - dois de Gaston Ramirez e um de penálti por Fabio Quagliarella - e três pontos no bolso, importantíssimos na luta pela manutenção.



A Sampdoria passa a ter 23 pontos no 16º lugar, o Torino soma 27 e é 12º.



CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A