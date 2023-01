O futebolista galês Gareth Bale anunciou, há minutos, na tarde desta segunda-feira, o fim da carreira como profissional, aos 33 anos.

«Depois de uma cuidadosa e profunda reflexão, anunciou a minha retirada imediata do futebol internacional e de clubes», começa por dizer Bale, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Por clubes, Bale tinha jogado por último nos Estados Unidos, ao serviço do Los Angeles FC, clube pelo qual fez o último jogo em novembro. Depois disso, participou pela seleção de País de Gales no Mundial 2022, no Qatar.

Em novembro, na sequência da eliminação galesa na fase de grupos do Mundial, Bale tinha falado num «momento difícil», mas que não ficaria «por aqui», em declarações em que garantiu que esperava estar na fase de qualificação para o Europeu 2024, em março. Algo que, agora confirma-se, não vai acontecer.

«Sinto-me incrivelmente sortudo por ter realizado o meu sonho de jogar o desporto que eu amo. Deu-me, verdadeiramente, alguns dos melhores momentos da minha vida. Desde o meu primeiro toque pelo Southampton, até ao meu último pelos LAFC e tudo pelo meio, formei uma carreira de clubes pela qual tenho imenso orgulho e gratidão. Jogar e capitanear o meu país 111 vezes foi verdadeiramente um sonho tornado realidade», lê-se, na mensagem de Bale.

O extremo, que no Qatar se tornou o único galês a marcar quer em Europeus, quer em Mundiais, fez formação no Southampton, clube pelo qual subiu a sénior em 2005/06. Em 2007, mudou-se para o Tottenham, clube no qual brilhou até 2013, ano da transferência para o Real Madrid. Em Espanha, foi peça importante durante várias épocas, mas foi perdendo protagonismo na fase final da sua passagem pelo clube da capital espanhola. Foi cedido ao Tottenham em 2021/22 e em 2022 ainda voltou ao Real Madrid, antes de rumar ao Los Angeles FC, clube que representou antes de participar no Mundial no Qatar.

«Continuo em frente com antecipação, para a próxima etapa da minha vida. Tempo de mudança e transição, uma oportunidade para uma nova aventura», concluiu, na mensagem pessoal.

No currículo, Bale somou cinco Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e duas Supertaças europeias a nível de provas internacionais. Tem ainda três ligas espanholas, uma Taça do Rei de Espanha, uma Supertaça espanhola, uma MLS nos Estados Unidos e uma Taça da Liga inglesa.