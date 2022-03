Tomás Boy, que capitaneou a seleção do México no Mundial de 1986, morreu nesta terça-feira, aos 70 anos, vítima de uma embolia pulmonar.

«A Federação Mexicana de Futebol lamenta o sensível falecimento de Tomás Boy Espinosa, ex-jogador da nossa seleção nacional do México e lenda do futebol mexicano», pode ler-se no Twitter oficial da Federação Mexicana de Futebol.



Como jogador, Tomás Boy destacou-se no Tigres e foi o capitão da seleção do México que chegou aos quartos de final do Campeonato do Mundo de 1986.



Depois de pendurar as chuteiras, treinou vários clubes no seu país, como Atlas, Monterrey, Cruz Azul e Guadalajara, entre outros. Na época 2020/21, Tomás Boy orientou o Mazatlán.