O Amiens não se conforma com a despromoção na secretaria para a II Liga francesa e anunciou este sábado que vai recorrer para a justiça. O clube fala numa decisão «incompreensível» da liga francesa e sustenta a sua posição com muitas vozes do futebol francês que defendem o alargamento do escalão principal na próxima época em detrimento das descidas.

«No seguimento da decisão incompreensível da liga de futebol profissional de interromper o campeonato à 28.ª jornada com despromoções, o Amiens vai avançar para a justiça», anunciou o clube este sábado, marcando ainda uma conferência de imprensa para a próxima terça-feira, na qual o presidente Bernard Joannin vai explicar, por videoconferência, a posição do clube.

O Amiens junta-se a «numerosas vozes do futebol», como a do antigo internacional e selecionador Laurent Blanc ou do presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, que defendem um alargamento da Ligue 1 para 22 equipas sem despromoções.

O Amiens tenciona apresentar até mais do que um recurso na justiça, defendendo a anulação da despromoção em várias frentes.

Recordamos que o Amiens ocupava o 19.º lugar da classificação francesa, a quatro pontos do Nimes, e foi despromovido, a par do último classificado, o Toulouse.