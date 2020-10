O jogo entre as seleções sub-21 de Islândia e Itália, de qualificação para o Europeu 2021 de futebol, agendado para esta sexta-feira, foi adiado devido a mais dois casos positivos de covid-19 entre a comitiva transalpina, que se juntam a outros dois prévios.

De acordo com a comunicação social de Itália, os infetados são Matteo Gabbia, do Milan, bem como o guardião do Reggina, Alessandro Plizzari, algo que levou as «autoridades locais a colocarem a seleção italiana em quarentena, motivando o adiamento do jogo», relatou um porta-voz da UEFA, à AFP.

Já na manhã desta sexta-feira, a Federação Italiana de Futebol (FIGC), anunciou que dois jogadores e um membro da direção acusaram positivo na quinta-feira, na chegada ao aeroporto da capital da Islândia, Reiquejavique.

As duas nações integram o grupo 1. Itália está no segundo lugar com 13 pontos. A Islândia é terceira, com 12 pontos. A Irlanda lidera, com 16.