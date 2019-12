Lionel Messi está de volta ao topo da lista dos 100 melhores do Mundo, elaborada pelo jornal inglês The Guardian, mais uma vez com o voto do Maisfutebol, depois de no ano anterior ter sido apenas terceiro, atrás de Luka Modric e Cristiano Ronaldo. Uma lista com apenas quatro portugueses, apenas um deles a jogar na liga portuguesa.

O craque argentino do Barcelona volta a liderar esta selecta lista mesmo depois de um ano em que não ganhou a Liga dos Campeões, nem a Copa América, mas em que voltou a estar em destaque com momentos geniais, como o livre que marcou ao Liverpool na meia-final da Liga dos Campeões ou o golo com que brindou o Atlético Madrid na liga espanhola já neste mês de dezembro.

Veja quem foram os melhores 100 de 2018

Este é o quinto ano em que Messi lidera a lista dos 100, depois de ter vencido a primeira edição, em 2012, bem como em 2013, 2015 e 2017, numa votação que contou com o contributo de 239 juízes de 63 países.

Cristiano Ronaldo continua a ser o melhor português desta lista, mas pela primeira vez desde 2012 que não está num dos dois primeiros lugares desta classificação, caindo para o quarto lugar, atrás de Messi, Van Dijk e Sadio Mané. Uma queda, mas não tão abrupta como a de Modric que, depois de há um ano ter sido coroado com o primeiro lugar, agora caiu para um «modesto» 45.º posto.

Além de Cristiano Ronaldo (4.º classificado), Portugal está ainda representado por Bernardo Silva (16.º), do Manchester City, João Félix (35.º), do Atlético Madrid, e Bruno Fernandes (69.º), do Sporting. O capitão dos leões é, aliás, o único representante da liga portuguesa nesta lista.

O Liverpool passou de seis para dez jogadores depois de ter conquistado a Liga dos Campeões e de ter lutado pela Premier League até ao final, mas o Manchester City é o clube mais representado com um total de onze jogadores. Seguem-se o Barcelona e o PSG, com nove jogadores cada, o Real Madrid, com 7, e o Tottenham de Mourinho com 6.

A nível de países, destaca-se o Brasil, vencedor da Copa América, com um total de 17 jogadores. Inglaterra e França contam com nove cada, Alemanha 8, Holanda e Espanha 7, Argentina 6 e Itália 5. Só depois aparece Portugal com 4.

Erling Braut Haaland, craque do Salzburgo, de 19 anos, e Jadon Sancho, talento do Borussia Dortmund, com a mesma idade, são os mais novos desta lista, enquanto Zlatan Ibrahimovic, com 38, é o mais velho.

Clique na galeria para conferir a lista dos 100