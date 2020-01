O Brest afastou-se da zona da despromoção na Ligue 1 em grande estilo. A equipa até estava a perder por 2-1 em casa do Toulouse, aos 72 minutos, mas teve 12 minutos absolutamente perfeitos: o Brest fez quatro golos em 12 minutos e acabou a vencer por 2-5.



Além de ter vencido em casa do último classificado, o Brest já tem oito pontos sobre a linha de água. Resta dizer que os autores dos golos foram Charbonnier (2), Court, Mbock e Cardona. Pelo Toulouse marcaram Bafode Diakité.



FICHA DE JOGO DO TOULOUSE-BREST: 2-5



Na noite de sábado ainda se realizaram o Angers-Nice (1-1), Metz-Estrasburgo (1-0), Nimes-Reims (2-0) e Amiens-Montpellier (1-2).