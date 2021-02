Martin Lasarte é novo selecionador do Chile, informou na quarta-feira a federação daquele país.

«Lasarte assume os comandos de ‘La Roja’ na qualificação para o Mundial2022, para a Copa América de 2021, na Argentina e na Colômbia, e em todos os desafios da equipa nacional», pode ler-se, no comunicado divulgado.

A nota refere ainda que o acordo com o técnico uruguaio será prolongado caso a formação chilena consiga o apuramento para ao Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar.

Neste momento, o Chile é o sexto classificado da qualificação sul-americana, lugar que não dá acesso ao Mundial.

Martin Lasarte sucede a Reinaldo Reinaldo, que por sua vez assumiu o lugar de Carlos Queiroz na Colômbia.