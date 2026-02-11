O polémico projeto para a criação de uma Superliga Europeia está enterrado. Num comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira, a UEFA, a Associação de Clubes Europeus (EFC) e o Real Madrid anunciaram um acordo «pelo bem do futebol europeu de clubes».

«Após meses de conversações em benefício do futebol europeu, a UEFA, a European Football Clubs (EFC) e o Real Madrid anunciam que chegaram a um princípio de acordo para o bem do futebol europeu de clubes, respeitando o princípio do mérito desportivo e enfatizando a sustentabilidade a longo prazo dos clubes e a melhoria da experiência dos adeptos através do uso da tecnologia», lê-se no comunicado.

«Este princípio de acordo também servirá para resolver as suas disputas legais relacionadas com a Superliga Europeia, uma vez que um acordo definitivo seja implementado», completam, no texto partilhado pelas três entidades.

Há alguns dias, a 7 de fevereiro, o Barcelona tinha abandonado oficialmente o projeto, já depois de vários outros clube terem feito o mesmo, deixando o Real Madrid sozinho. Manchester United, Arsenal e Liverpool saíram numa fase inicial, com a Juventus a seguir-se no ano de 2024.

Assim, chega ao fim uma ideia que teve em Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, um dos principais promotores, anunciada em 2021 com o intuito de substituir a Liga dos Campeões.