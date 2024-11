Marco Giampaolo, sem clube desde a saída da Sampdoria em 2022, é o novo treinador do Lecce até ao final da temporada, anunciou o 18.º e antepenúltimo classificado do campeonato italiano de futebol.

Giampolo, de 57 anos, sucede a Luca Gotti, despedido no sábado, um dia depois do empate em casa com o Empoli (1-1). O Lecce soma apenas duas vitórias, três empates e sete derrotas (cinco golos marcados e 21 sofridos).

O Lecce, que conta com o angolano Kialonda Gaspar, está um ponto à frente de Monza (19.º) e Veneza (20.º), ambos com oito.

Marco Giampaolo não treina desde outubro de 2022, quando foi despedido pela Sampdoria, e foi no clube de Génova que se destacou entre 2016 e 2019.

Os resultados na Sampdoria levaram o AC Milan a recrutar Giampaolo para suceder a Gennaro Gattuso, na época de 2019/20, mas o treinador esteve no cargo durante apenas sete jogos, de agosto a outubro, com um registo de três vitórias e quatro derrotas.