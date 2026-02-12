O Grémio, treinado pelo português Luís Castro, perdeu por 2-0 na visita ao São Paulo, na noite de quarta-feira (já madrugada desta quinta-feira em Portugal), em jogo da terceira jornada do Brasileirão.

Sem Cédric Soares nas opções, o São Paulo construiu a vitória com golos de Lucas Moura (24m, penálti) e Jonathan Calleri (59m). Luciano ainda teve ocasião para fazer o 3-0 de penálti, mas Weverton defende o remate, aos 63 minutos.

O resultado permite ao São Paulo estar na liderança à condição, com sete pontos, os mesmos do Bahia, que venceu na visita ao Vasco, por 1-0, com um golo de Luciano Juba, aos 23 minutos. Nuno Moreira foi titular no Vasco e saiu ao minuto 63.

Nos outros três jogos, houve três empates e uma “chuva” de golos. O Coritiba, com Josué a titular, empatou a três golos na visita à Chapecoense. Breno Lopes (41m, 57m) fez dois golos dos visitantes e Pedro Rocha (59m) o outro. Para a Chapecoense marcaram Walter Clar (45+1m), Eduardo Doma (71m) e Rubens (90+1).

O mesmo resultado foi registado no Atlético Mineiro-Remo, tendo também havido empate, mas a dois golos, no Mirassol-Cruzeiro.