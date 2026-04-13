O Toluca, onde joga o português Paulinho, viu a vitória escapar em cima do apito final, empatando na receção ao Atlético San Luis, em jogo da 14.ª jornada do Clausura mexicano, na noite de domingo.

Paulinho foi um dos vários jogadores poupados para a decisão da Liga dos Campeões da CONCACAF, ante o Los Angeles Galaxy, na próxima quarta-feira, num jogo em que os golos só surgiram na segunda parte.

O uruguaio Franco Rossi fez o 1-0 para o Toluca aos 72 minutos, mas quando faltavam pouco mais de 30 segundos para o final dos quatro minutos de compensação, foi assinalado um penálti que causou alguma polémica e revolta do lado do Toluca, num lance confirmado com auxílio do vídeo-árbitro. Da marca dos 11 metros, João Pedro Galvão, que se destacou no Estoril em 2013/14 antes de rumar ao Cagliari (já após uma curta passagem pelo V. Guimarães em 2010/11), fez o 1-1 aos 90+7m.

O Toluca é quinto classificado, com 27 pontos, os mesmos do quarto o Pumas, e a um de Cruz Azul e Pachuca, segundo e terceiro, respetivamente, com 28 pontos. O Chivas lidera com 31 pontos.

Na quarta-feira (já madrugada de quinta-feira, dia 16, em Portugal, às 02h00), o Toluca visita o LA Galaxy, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF. Na primeira mão, os mexicanos venceram por 4-2, com hat-trick de Paulinho.