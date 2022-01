O Nice garantiu a quarta vitória consecutiva na Ligue 1, desta feita perante o Nantes (2-1), em encontro referente à 21.ª jornada competição.



Kasper Dolberg inaugurou o marcador ao minuto 21, na sequência de uma grande penalidade, mas Andrei Girotto empatou para os visitantes ainda antes do intervalo (45m).

Thuram-Ulien desempatou na etapa complementar do encontro (56m), fixando o resultado final.



Com este resultado, o Nice garante que continua no segundo lugar da tabela classificativa, uma vez que dispõe de três pontos de vantagem sobre o Marselha. Porém, a equipa de Jorge Sampaoli tem dois jogos a menos. Na liderança está o PSG, a oito pontos do Nice (e um jogo a menos).