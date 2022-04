O advogado do futebolista argentino ex-Benfica Eduardo Salvio assegurou que o atleta vai apresentar-se às autoridades e que tem vídeos e provas de que não é culpado de nada no incidente da última noite que envolveu a ex-mulher Magui Aravena.

«Vai demonstrar que é inocente e tem muitas provas. Ele tem muitas testemunhas, vídeos e provas que vão provar a sua inocência. É um facto, ficará claro que ele não é culpado de absolutamente nada», disse, em declarações à TyC Sports, esta quinta-feira.

«Ele quer apresentar-se. Foi a primeira decisão que tomámos hoje, muito cedo. Temos bem reconstruído o acontecimento. O Salvio vai apresentar-se agora. Vai esclarecer tudo e levar as provas. Ele e outras pessoas sabem de tudo: desde que começou a advertência desta senhora até às atitudes que teve e as intimidações», referiu, ainda, o causídico, insistindo que a «vontade» de Salvio é «esclarecer tudo».

Segundo o Olé, o Clarín e a TyC Sports, Magui Aravena apresentou uma denúncia às autoridades, tendo acusado Salvio de a ter atropelado após uma discussão.

O Olé, que cita fontes policiais, informa que o incidente aconteceu por volta da meia-noite desta quinta-feira em Puerto Madero, um bairro de Buenos Aires e que tudo aconteceu depois da mãe dos dois filhos de Salvio ter encontrado o jogador do Boca Juniors no carro com outra mulher. Essa versão é também veiculada pelo Clarín, o jornal de maior tiragem da Argentina, que escreve que Magui ficou com ferimentos numa perna e precisou de receber tratamento hospitalar.

Esta manhã, Salvio também falhou o treino do Boca Juniors para resolver as suas questões da vida pessoal e, segundo o Olé, estava a analisar se se apresentava voluntariamente às autoridades depois dos acontecimentos da última noite.

Questionado ainda sobre se quem acompanhava Salvio e a afirmação de Aravena de que era uma mulher, de apelido Rinaldi, o advogado do atleta respondeu: «A queixosa goza de muita confusão, omissões e contradições no seu relato. Quando eu me refiro a testemunhas que vamos levar a tribunal, são testemunhas dos acontecimentos anteriores: quem estava, quem viu, as precauções que o senhor Salvio tomou», afirmou.