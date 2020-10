A França foi à Croácia vencer por 2-1 e continua de braço dado com Portugal, no topo da classificação, com 10 pontos. Os croatas ainda conseguiram anular o primeiro golo de Griezmann, mas já não tiveram forças para contrariar o golo de Mbappé e, com apenas três pontos, estão fora da corrida à fase final.

Os Bleus entraram mais fortes no Estádio Maksimir e adiantaram-se no marcador, aos 8 minutos, com um golo de Griezmann, numa altura em que os visitantes dominavam em todos os capítulos, com uma elevada posse de bola.

A França podia ter chegado ao intervalo com o jogo resolvido, mas iniciou a segunda parte com a vantagem mínima e permitiu mesmo o empate, aos 65 minutos, com Nikola Vlasic a restabelecer o empate a passe de Brekalo.

O jogo seguiu, agra mais equilibrado, mas a França voltou a impor a sua superioridade e recuperou a vantagem, aos 79 minutos, com um golo de Mbappé. Um grande golo, concretizado em apenas três toques: passe longo de Pogba para Digné que cruzou de primeira para a finalização de Mbappé.

Um golo que permite à equipa comandada por Didier Deschamps seguir no topo da classificação, com os mesmos 10 pontos do que Portugal. A Croácia, por seu lado, fica desde já afastada da luta pela fase final e vai lutar com a Suécia pela permanência na Liga A da Liga das Nações.