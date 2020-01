Adrian Mutu foi esta quarta-feira anunciado como novo selecionador da Roménia sub-21.

«Sinto-me honrado, é uma grande responsabilidade para mim. É uma nova geração talentosa e o apuramento começou bem. O objetivo é a qualificação para o Europeu», afirmou o antigo internacional romeno.

Após experiências no país natal, ao serviço do Voluntari, equipa da Liga romena, Mutu mudou-se para os Emirados Árabes Unidos para comandar a equipa sub-23 do Al-Wahda.

Recorde-se que a Roménia se encontra em segundo lugar no grupo 8 de apuramento para o Europeu sub-21. A competição terá lugar em 2021 na Hungria e na Eslovénia.