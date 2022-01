O dérbi entre o Betis e o Sevilha, dos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha, foi interrompido e depois oficialmente suspenso na noite deste sábado, ao fim de cerca de 40 minutos de jogo, depois de Joan Jordán, jogador do Sevilha, ter sido atingido por um tubo que veio das bancadas.

Tudo aconteceu depois de Nabil Fekir ter feito o 1-1 no marcador. O Betis festejou e Jordán foi atingido pelo objeto. De imediato, originou-se alguma confusão, com muitos protestos por parte de elementos da equipa do Sevilha, enquanto o médio de 27 anos ia sendo assistido, com queixas na cabeça. Aparentemente, o tubo pelo qual foi atingido é leve, mas foi o suficiente para deixar o atleta espanhol a apresentar queixas, fruto do impacto.

Ao fim de cerca de meia-hora de expectativa, em nota oficial, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou, às 21h52 (22h52 locais), que o encontro está suspenso. «É suspenso o jogo dos oitavos de final da Taça do Rei entre Betis e Sevilha. A RFEF condena qualquer ato de violência no terreno de jogo», refere o organismo, através da rede social Twitter.

Na sequência do arremesso do tubo e da paragem no jogo, a equipa do Sevilha recolheu aos balneários ao fim de alguns minutos. Isto aconteceu depois de o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea ter mandado tudo nessa direção. A maioria dos elementos que ainda ficou no relvado à espera de uma decisão foram da equipa do Betis, ao mesmo tempo em que era reforçado o cordão de segurança junto dos elementos da claque do Betis, na bancada do estádio Benito Villamarín.

Jogadores do Betis, entre eles os portugueses William Carvalho e Rui Silva, titulares na partida, ficaram pelo banco de suplentes até à decisão oficial anunciada pela RFEF, que levou a que os jogadores da equipa anfitriã dessem finalmente um sinal de despedida, com palmas para as bancadas.

Quanto à história do marcador nos cerca de 40 minutos que foram jogados este sábado, Papu Gómez adiantou o Sevilha aos 35 minutos e, aos 39, Nabil Fekir fez um golaço de canto direto, antes do momento que ditou a suspensão do dérbi da Andaluzia.

A fazer lembrar Juande Ramos 2007

Os limites ultrapassados nos dérbis entre Betis e Sevilha conheceram mais um episódio triste na noite deste sábado e faz lembrar o que aconteceu em 2007, no mesmo palco, quando o então treinador do Sevilha, Juande Ramos, foi atingido por uma garrafa de plástico cheia, que o deixou inconsciente e motivou mesmo uma ida ao hospital.