O Nottingham Forest garantiu neste sábado um empate (2-2) no reduto do West Bromwich Albion, líder do Championship, segundo escalão do futebol inglês. O jogo contou com a presença de vários jogadores conhecidos dos adeptos portugueses.



Filip Krovinovic e Matheus Pereira foram titulares no West Bromwich, enquanto Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro e Tiago Silva surgiram no onze do Nottingham Forest. Alfa Semedo saiu do banco ao minuto 70.



Callum Robinson adiantou o WBA (37m), um autogolo de Kyle Bartley (45m) ditou a igualdade mas Tobias Figueiredo, igualmente com um golo na própria baliza (65m), colocou novamente o Nottingham Forest em desvantagem. Já para lá do minuto 90, Matty Cash resgatou um ponto para a equipa visitante.



O West Bromwich Albion lidera com 63 pontos, enquanto o Nottingham Forest é quarto classificado, com 55 pontos.