Depois de ter autorizado um limite máximo de cinco substituições para a retoma das competições após a paragem causada pela covid-19, o International Board (IFAB) decidiu estender esta medida para a temporada 2020/21.

Uma medida justificada com «o bem-estar» dos jogadores, tendo em conta o calendário condensado da próxima temporada.

«Algumas competições que voltaram em 2020 podem ter encurtado o período de recuperação/preparação antes do recomeço da próxima época. Para muitas competições, a época 2020/21 vai envolver que os jogos se joguem em menores períodos temporais devido ao atraso do início das provas de clubes, mas também à impossibilidade de acabar mais tarde do que o normal pela existência de torneios de seleções», pode ler-se no comunicado.

Os momentos de paragem para substituição, tal como nesta época, continuam a ser três, não contando o intervalo como paragem.