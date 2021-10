A Federação Paraguaia de Futebol anunciou que decidiu «terminar com as funções de Eduardo Berizzo à frente da equipa nacional do Paraguai», após a goleada sofrida pela seleção na visita à Bolívia (4-0), em jogo da qualificação sul-americana para o Mundial2022.

O organismo esclarece que nos próximos dias irá anunciar a futura equipa técnica nacional.



A derrota com a Bolívia fez o Paraguai cair para o oitavo lugar da zona de apuramento da CONMEBOL para o Mundial2022, a quatro pontos do último país em zona de apuramento direto, a Colômbia, em quarto lugar.