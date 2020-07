Wilson Eduardo foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira como jogador do Al Ain, equipa dos Emirados Árabes Unidos (EAU). O avançado acabou o contrato com o Sp. Braga no último dia do passado mês de junho e junta-se agora ao emblema treinado por Pedro Emanuel.

O internacional angolano fez 30 jogos e oito golos na presente temporada. Foi o fim de uma ligação de cinco anos ao Sp. Braga, depois de ter estado no Dinamo Zagreg e ADO Den Haag por empréstimo do Sporting, clube no qual foi formado, mas pelo qual fez 24 jogos (e cinco golos).

Na liga dos EAU, Wilson vai encontrar Tozé, ex-V. Guimarães que defende as cores do Al-Nassr, e os jovens Luís Cerejo, que se mudou para o Baniyas após concluir a sua formação no Nogueirense, tal como Nani (Ângelo Coelho), que teve o mesmo percurso com destino diferente: agora é companheiro de equipa de Wilson.