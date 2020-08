Treinado pelo português Vítor Pereira, o Shanghai SIPG empatou 1-1 com o Shijiazhuang, na quinta jornada da liga chinesa. O ex-portista Hulk marcou para o golo da equipa campeã, que esteve a perder.

O Shijiazhuang adiantou-se no marcador aos 50 minutos, por Yifeng Zang. Hulk igualou aoss 60 e a equipa de Vítor Pereira somou o segundo empate na competição. Assim, é segunda no Grupo B, nesta primeira fase, com 11 pontos. O líder é o Beijing Guoan, o qual o Shangai SIPG defronta na próxima jornada.