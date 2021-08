Villarreal e Granada estrearam-se na nova edição da liga espanhola esta segunda-feira, no Estádio La Ceramica, com um jogo sem golos.

Um jogo entretido, com muitas oportunidades e em que a equipa da casa acabou reduzida a dez, por expulsão de Juan Foyth por acumulação de amarelos. Domingos Duarte foi titular na defesa do Granada que, a partir desta segunda-feira, passa também a contar com Maximiano na baliza.

Ainda com um jogo por terminar a classificação espanhol está assim.