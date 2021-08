Um dia depois do anúncio da morte de Gerd Müller, um dos maiores nomes da história do futebol alemão e europeu, a UEFA comparou a lenda das décadas de 60 e 70 aos dois nomes maiores do futebol na última década e meia: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Mais do que iniciar um debate, o objetivo passou por recuperar os números pessoais e coletivos do «Bombardeiro» e compará-los com os registos «extratosféricos» de duas referências do futebol moderno.

(JOGOS/GOLOS)

Campeonatos nacionais

Müller (427/365)

Messi (520/474)

Ronaldo (610/479)

Taças nacionais

Müller (62/78)

Messi (80/56)

Ronaldo (69/41)

Competições da UEFA

Müller (71/62)

Messi (153/123)

Ronaldo (184/137)

Números totais nos clubes

Müller (560/505 - média de 0,9 golos por jogo)

Messi (753/653 - média de 0,87 golos por jogo)

Ronaldo (863/657 - média de 0,76 golos por jogo)

Números totais a nível de seleções

Müller (62/68 - média de 1,1 golos por jogo)

Messi (151/76 - média de 0,5 golos por jogo)

Ronaldo 179/109 - média de 0,61 golos por jogo)

(PRÉMIOS PESSOAIS)

Bola de Ouro

Müller (1x: 1970)

Messi (6x: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019)

Ronaldo (5x: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)

Bota de Ouro Europeia

Müller (2x: 1970 e 1972)

Messi (6x: 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 e 2019)

Ronaldo (4x: 2008, 2011, 2014 e 2015)

Melhor marcador da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões

Müller (4x: 1973, 1974, 1975 e 1977)

Messi (6x: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019)

Ronaldo (7x: 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018)

Melhor marcador do campeonato local

Müller (7x: 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974 e 1978)

Messi (8x: 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021)

Ronaldo (5x: 2008, 2011, 2014, 2015 e 2021)

PRINCIPAIS TROFÉUS COLETIVOS NOS CLUBES

Müller: 4 ligas alemãs (1969, 1972, 1973 e 1974, 4 taças da Alemanha (1966, 1967, 1969 e 1971), 3 taças dos Clubes Campeões Europeus/Ligas dos Campeões (1974, 1975 e 1976), uma Taça das Taças (1967)

Messi: 10 campeonatos espanhóis (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2019), 7 taças do Rei (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021), 4 Ligas dos Campeões (2006, 2009, 2011 e 2015)

Ronaldo: 3 Ligas inglesas (2007, 2008 e 2009), 2 campeonatos espanhóis (2012 e 2017), 2 ligas italianas (2019 e 2020, 1 taça de Inglaterra (2004), 2 taças do Rei (2011 e 2014), uma Taça de Itália (2021), 5 Ligas dos Campeões (2008, 2014, 2016, 2017 e 2018)