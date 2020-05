Dan-Axel Zagadou, defesa do Borussia Dortmund, não joga mais esta época, revelou o técnico Lucien Favre após a goleada ante o Schalke 04.



O jovem de 20 anos, que levava 13 jogos na presente temporada, nem sequer foi utilizado no dérbi do Ruhr.



O Dortmund, recorde-se, bateu o rival Schalke por 4-0 com Raphael Guerreiro a anotar um bis e está a um ponto do líder Bayern que apenas joga este domingo, em Berlim.

Veja o resumo do jogo no vídeo associado ao artigo.