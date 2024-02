O Fenerbahce voltou a liderar a Super Liga da Turquia, à condição, depois de vencer este sábado o Rizespor por 3-1, em jogo da 26ª jornada da prova.

O jogo decorreu debaixo de forte chuva, que deixou o relvado em muito mau estado. Mesmo assim, a partida decorreu até ao final.

A equipa da casa chegou ao intervalo em vantagem, graças ao golo apontado pelo avançado búlgaro Minchev, aos 27 minutos.

O técnico Isamail Kartal fez três mudanças na equipa da Fenerbahce para a segunda parte e não demorou a ter resultados, já que um dos jogadores que entraram, Dursun, empatou o jogo aos 48 minutos - e festejou à Cristiano Ronaldo!

Fenerbahçe’s Serdar Dursun scored against Rizespor in the Turkish Super Lig & then did Cristiano’s Siuuuu celebration 🙌pic.twitter.com/68cR4D1QD6 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 17, 2024

Aos 65, o bósnio Edin Dzeko colocou a equipa visitante na frente e outro suplente, Kahveci, fechou o resultado aos 90+3.

O Fenerbahce saltou para o primeiro lugar com 67 pontos, mais um do que o Galatasaray, que só joga este domingo.

O Rizespor é sexto, com 36 pontos.

Noutro jogo de sábado, Rui Pedro e Joelson Fernandes foram suplentes utilizados no empate a uma bola do Hatayspor – que só marcou depois das suas entradas – com o Sivaspor.