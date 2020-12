Vítor Pereira é o novo líder da recém-criada Comissão de Arbitragem da Federação de futebol da República Checa (FACR).

Numa nota publicada no site oficial, pode ler-se que o português «foi escolhido com base numa reunião entre Robert Rosetti, presidente do Comité de Arbitragem da UEFA, e Martin Malík, presidente da FACR».

«Neste momento, esta é a única maneira possível de corrigir a atual situação em torno da Comissão de Arbitragem e dos árbitros em geral. Conversei com os representantes da Liga de futebol (LFA) sobre o nome do senhor Vítor Pereira, proposto pela UEFA, e concordámos que esta era a melhor solução possível. Gostava que o senhor Vítor Pereira devolvesse ao FACR o estatuto de órgão profissional, transparente e totalmente independente o mais rápido possível», afirmou Malík, citado na nota.

Refira-se que Vítor Pereira já liderou a arbitragem na Federação Portuguesa de Futebol e na Federação grega.