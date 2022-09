O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, empatou na noite de domingo (já madrugada desta segunda-feira em Portugal) na deslocação ao Athletico Paranaense, 2-2, em jogo da 27.ª jornada do Brasileirão.

A equipa comandada pelo técnico português chegou à vantagem por Rodriguinho, de cabeça na área, após um canto, aos nove minutos.

O Athletico, treinado por Luiz Felipe Scolari e finalista da Libertadores depois de ter eliminado o bicampeão Palmeiras, de Abel Ferreira, conseguiu no entanto dar a volta ao marcador ainda na primeira parte.

Aos 32 minutos, Cuello fez um golaço de pé direito e, em tempo de compensação, Paulão viu o segundo amarelo e foi expulso na equipa do Cuiabá (45+2m), num lance que deu origem ao 2-1 para o Athletico, de penálti, apontado por Terans (45+5m).

O resumo do jogo:

Porém, o Cuiabá chegou a 2-2 em inferioridade numérica, pelo ex-Benfica e Belenenses Deyverson, na segunda parte, ao minuto 64.

Com este resultado, o Athletico segue em sexto lugar, com 44 pontos, os mesmos do Corinthians de Vítor Pereira, que é quinto, a um do Flamengo (4.º), a dois do Internacional (3.º), a quatro do Fluminense (2.º) e já a 13 pontos do líder Palmeiras, que pouco antes bateu o Santos.

O Cuiabá segue em zona de descida, no 18.º e antepenúltimo lugar, com 27 pontos, a um da zona de salvação.